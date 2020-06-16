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Россияне резко устремились в отпуска 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне резко устремились в отпуска
Фото: РИА Новости
Российские туристы принялись скупать билеты на самолет и резко устремились в отпуска. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечается, после отмены ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса, туристы активно приступили к бронированиям. За первые десять дней июня они приобрели больше авиабилетов, чем за весь май.
Статистика свидетельствует о том, что большинство туристов не хочет откладывать поездки: 86,5 процента бронирований были совершены с датой вылета в текущем месяце, 64 процента из которых — уже через неделю.
Более четверти (27 процентов) заказов оформлялись с вылетом через 8-30 дней, еще девять процентов — через два-три месяца.
Самыми популярными направлениями у россиян оказались столицы регионов и курортные города: Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Уфа, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Махачкала.
Основными городами вылета, откуда приобретались билеты, стали Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Махачкала, Краснодар, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Екатеринбург.
Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин планирует отправиться в отпуск на отечественные курорты после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Самыми популярными вариантами оказались Крым, Краснодарский край и природные зоны Сибири.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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