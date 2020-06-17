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В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки COVID-19 

РИА Новости и ещё 54 8 часов назад
В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за COVID-19
Фото: AP Photo / Andy Wong
Два международных аэропорта Пекина "Шоуду" и "Дасин" отменили 1255 рейсов после того, как в городе был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем городском оптовом рынке, пишут китайские СМИ со ссылкой сна данные аэропортов.
По состоянию на 9.10 по пекинскому времени (4.10 мск) в двух аэропортах было отменено 615 прилетов (67,14%) и 640 вылетов (68,38%).
Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня — до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.
В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.
Многие регионы Китая ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Пекина. Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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