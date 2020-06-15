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Авиакомпании запретили алкоголь на борту 

Анастасия Иванова 1 час назад
Авиакомпании запретили алкоголь на борту
Фото: depositphotos.com
Несколько авиакомпаний на время пандемии коронавируса отказались от подачи пассажирам алкоголя. Об этом сообщает Daily Mail.
Данный меры вводят для того, чтобы ограничить контакты между пассажирами друг с другом и экипажем. Кроме того, отказ от спиртного позволит снизить количество конфликтов во время полетов.
Так, с июня на борту не будут предлагать алкоголь авиакомпании EasyJet и Virgin Atlantic. Из напитков пассажирам будут предлагать только воду. British Airways приостановит продажу спиртного во время краткосрочных перелетов. На дальних рейсах алкоголь будет доступен только пассажирам бизнес-класса.
В авиакомпаниях отметили, что это временная мера. Ограничения пересмотрят с учетом эпидемиологической ситуации.
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Новости путешествий , Easyjet
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