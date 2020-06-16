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Жители Таиланда не захотели видеть туристов в своей стране 

Мария Сергеева 3 часа назад
Жители Таиланда не захотели видеть туристов
Фото: depositphotos.com
Большая часть жителей Таиланда не желает видеть в ближайшее время иностранных туристов в своей стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Suan Dusit, проведенного среди тайцев. "Рамблер" приводит статистические данные, показывающие, как жители Таиланда в настоящее время относятся к въездному туризму в данный момент времени.
Согласно исследованию, респондентам задавали вопрос о том, хотели бы они видеть в стране иностранных туристов. В итоге, 75,5% участников ответили отрицательно, притом 21,3% тайцев беспокоятся, что граждане других стран "привезут" с собой вторую волну коронавируса.
Только 24,3% респондентов одобрили въездной туризм, который позволит возродить туристическую экономику государства.
В опросе приняли участие более одной тысячи человек по всей стране. Помимо вышеприведенного вопроса, жителям Таиланда предлагали оценить, как скоро восстановится въездной туризм. Так, 41,4% выбрали вариант "в течение одного года", 25,9% предпочли сузить рамки до "шести месяцев", 20,5% определили период в "два года", а 12,2% уверяют, что для этого потребуется "более двух лет".
Также 54,4% респондентов полагают, что тайцы должны сначала подумать о внутреннем туризме, а уже потом планировать поездки за границу.
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