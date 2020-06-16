Жители Таиланда не захотели видеть туристов

Большая часть жителей Таиланда не желает видеть в ближайшее время иностранных туристов в своей стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Suan Dusit, проведенного среди тайцев. "Рамблер" приводит статистические данные, показывающие, как жители Таиланда в настоящее время относятся к въездному туризму в данный момент времени.

Согласно исследованию, респондентам задавали вопрос о том, хотели бы они видеть в стране иностранных туристов. В итоге, 75,5% участников ответили отрицательно, притом 21,3% тайцев беспокоятся, что граждане других стран "привезут" с собой вторую волну коронавируса.

Только 24,3% респондентов одобрили въездной туризм, который позволит возродить туристическую экономику государства.

В опросе приняли участие более одной тысячи человек по всей стране. Помимо вышеприведенного вопроса, жителям Таиланда предлагали оценить, как скоро восстановится въездной туризм. Так, 41,4% выбрали вариант "в течение одного года", 25,9% предпочли сузить рамки до "шести месяцев", 20,5% определили период в "два года", а 12,2% уверяют, что для этого потребуется "более двух лет".

Также 54,4% респондентов полагают, что тайцы должны сначала подумать о внутреннем туризме, а уже потом планировать поездки за границу.