Регионы России постепенно снимают ставшие такими привычными ограничения, но о полном отказе от них речи пока не идет. Например, в ближайшее время может возобновиться авиасообщение с государствами СНГ, а вот остальные страны все еще под вопросом.
Сегодняшние гости "Рамблер/посиделок" в разгар пандемии оказались в Коста-Рике, в деревне на краю джунглей. Основатель школы Surf Like Pro Сева Шульгин и его ученик Гриша Иоффе рассказали, сложно ли выжить в раю и наладить отношения с местными, почему не получилось вернуться на родину и стоит ли об этом жалеть. За приключениями российских серферов в далекой Коста-Рике можно следить на Youtube-канале Севы Шульгина.
В предыдущем выпуске "Рамблер/посиделок" Елизавета Кончева, главный врач сервиса онлайн-консультаций с ветеринарами Petstory, и Надежда Авдеева, ветеринарный врач, зоопсихолог Petstory рассказали, как правильно мыть лапы собаке, поддаются ли котики дрессировке, есть ли интеллект у попугая и почему так важно давать животным возможность побыть в тишине и покое.