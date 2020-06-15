Регионы России постепенно снимают ставшие такими привычными ограничения, но о полном отказе от них речи пока не идет. Например, в ближайшее время может возобновиться авиасообщение с государствами СНГ, а вот остальные страны все еще под вопросом.

предыдущем выпуске "Рамблер/посиделок" Елизавета Кончева, главный врач сервиса онлайн-консультаций с ветеринарами Petstory, и Надежда Авдеева, ветеринарный врач, зоопсихолог Petstory рассказали, как правильно мыть лапы собаке, поддаются ли котики дрессировке, есть ли интеллект у попугая и почему так важно давать животным возможность побыть в тишине и покое.