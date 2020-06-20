Страна, которую лучше не посещать без маски 

В мире есть страны, которые лучше не посещать без маски и перчаток. И дело тут вовсе не в коронавирусе. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Непал — одно из самых бедных государств в мире. Исследователи из Института энергетической политики Чикагского университета признали Непал страной с самым загрязненным воздухом. Второе место занимает Индия. Такие выводы ученые сделали, проанализировав данные со спутников.

Воздух в столице, Катманду, содержит твердые частицы размером менее 2,5 мкм, которые являются канцерогенами. Частицы, которые меньше или равны 10 мкм в диаметре, могут запросто попасть в легкие, и это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Грязный воздух сокращает жизнь непальцев более чем на шесть лет, поэтому жители Непала и туристы регулярно носят маски, чтобы хоть как-то обезопасить. Число людей с заболеваниями дыхательных путей постоянно увеличивается, а правительство остается равнодушным к ситуации в стране.

Несколько лет назад студенты Катманду протестовали против бездействия властей по поводу ухудшающейся экологии. Они устроили акцию, надев маски на некоторые городские памятники.

Как говорят местные жители: