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Авиакомпании начали лишать пассажиров спиртного на борту 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Авиакомпании начали лишать пассажиров спиртного
Фото: Lenta.ru
Несколько крупных авиакомпаний решили отказаться от подачи алкоголя на борту во время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает Daily Mail.
По данным издания, перевозчики лишат пассажиров спиртного для того, чтобы ограничить контакт между ними и экипажем, сократить общение туристов между собой и снизить количество конфликтов на борту. С июня EasyJet и Virgin Atlantic запретят напитки на всех рейсах, а British Airways приостановит их продажу во время краткосрочных перелетов.
Представители авиакомпании EasyJet отметили, что ассортимент напитков для пассажиров временно будет состоять только из воды, которую бортпроводники начнут приносить по запросу. Также во время пандемии будет приостановлена выдача питания.
Перевозчик Virgin Atlantic прекратит продажу пива, вина, коктейлей и прочих спиртных напитков и упростит варианты блюд, которые теперь будут подавать в специальных контейнерах. Пассажирам бизнес-класса перестанут подавать бесплатное шампанское.
В свою очередь, British Airways запретит алкоголь в эконом-классе на коротких рейсах, и теперь на борту будет только вода, печенье и чипсы. Спиртные напитки останутся доступными в бизнес-классе на дальних рейсах.
Во всех авиакомпаниях подчеркнули, что меры носят временный характер и будут пересматриваться с учетом изменений эпидемиологической ситуации.
Ранее в июне эксперты прогнозировали, что после спада пандемии многие удобства и сервисы для туристов могут исчезнуть в связи с адаптацией к новым правилам и нормам безопасности. В частности, ряд авиакомпаний планирует отказаться от подачи горячих блюд пассажирам, заменив их закусками в безопасных упаковках.
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Новости путешествий , Easyjet
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