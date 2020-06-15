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Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян 

Lenta.ru и ещё 8 3 часа назад
В Европе решают судьбу открытия границ для россиян
Фото: Lenta.ru
Страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля откроют свои границы, однако Россия с большой вероятностью в перечень не попадет. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Предсказывается, что Европа пока откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико. Кроме того, страна не сможет соответствовать принципам взаимности — сроки открытия российских границ остаются неясными.
Так, в указанном списке, согласно рекомендациям Еврокомиссии, могут оказаться Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия — «эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС».
При этом в ЕК считают, что границы внутри Шенгена следует открыть с 15 июня, внешние же — держать закрытыми до 30 июня.
14 июня сообщалось, что власти Испании приняли решение открыть границы для туристов из Шенгенской зоны с 21 июня. Государство снимет ограничения для всех стран Европейского союза, кроме Португалии, границы с которой откроются только 1 июля. Кроме того, планируется отменить все карантинные меры для прибывающих путешественников.
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Новости путешествий , ЕС , Еврокомиссия
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