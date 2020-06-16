Как перестать беспокоиться во время путешествий

Путешественники из разных стран мира рассказали о том, как избавиться от страхов во время поездок. Своими советами они поделились на Reddit, отвечая на вопрос пользователя о том, как перестать беспокоиться, когда летишь в новую страну без компании.

«Я хочу увидеть мир, пока молод, и у меня есть время, но переживаю из-за некоторых вещей. (…) Что произойдет, если я потеряю все свои деньги и телефон и не смогу ни с кем связаться? Или если я заблужусь и не буду знать, как вернуться в отель или хостел?» — написал юзер с ником MouSieeeee.

В ответ на его сообщение пользователи призвали вспомнить о миллионах туристов, которые «каждый год путешествуют по всему миру без каких-либо проблем». Но при этом необходимо соблюдать простые правила осторожности, к примеру, не доставать при посторонних крупные суммы денег или дорогие гаджеты или «не следовать за незнакомцами в странные места».

«Не напивайтесь в городе, которого не знаете, и загрузите офлайн-версии карт местности, чтобы не заблудиться. Будьте разумны», — написал BulkyAccident.

Также он посоветовал позаботиться о личных вещах: сохранить электронную копию паспорта, копию списка важных контактов и не брать с собой много денег наличными. И, главное, тщательно планировать свое путешествие: как только у человека будет представление о маршруте, он почувствует себя в безопасности, считает юзер.

Пользователь с ником citizenschnapps порекомендовал путешественнику «не скупиться на жилье». «Убедитесь, что ваш отель приличный и имеет сейф, в котором вы можете хранить свой ноутбук, паспорт и экстренную кредитную карту» — отметил он.

Некоторые комментаторы предложили туристу облегчить себе задачу и выбрать безопасные страны для путешествия, например, Японию. «Когда вы получите опыт, сможете расширить варианты», — написал amijustinsane.

Ранее сообщалось, что туристы раскрыли способы побороть депрессию после отпуска. Они посоветовали попробовать что-то новое в обычной жизни, к примеру, отправиться в велосипедный тур по окрестностям города.