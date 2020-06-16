Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты способы перестать беспокоиться во время путешествий 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Как перестать беспокоиться во время путешествий
Фото: Depositphotos
Путешественники из разных стран мира рассказали о том, как избавиться от страхов во время поездок. Своими советами они поделились на Reddit, отвечая на вопрос пользователя о том, как перестать беспокоиться, когда летишь в новую страну без компании.
«Я хочу увидеть мир, пока молод, и у меня есть время, но переживаю из-за некоторых вещей. (…) Что произойдет, если я потеряю все свои деньги и телефон и не смогу ни с кем связаться? Или если я заблужусь и не буду знать, как вернуться в отель или хостел?» — написал юзер с ником MouSieeeee.
В ответ на его сообщение пользователи призвали вспомнить о миллионах туристов, которые «каждый год путешествуют по всему миру без каких-либо проблем». Но при этом необходимо соблюдать простые правила осторожности, к примеру, не доставать при посторонних крупные суммы денег или дорогие гаджеты или «не следовать за незнакомцами в странные места».
«Не напивайтесь в городе, которого не знаете, и загрузите офлайн-версии карт местности, чтобы не заблудиться. Будьте разумны», — написал BulkyAccident.
Также он посоветовал позаботиться о личных вещах: сохранить электронную копию паспорта, копию списка важных контактов и не брать с собой много денег наличными. И, главное, тщательно планировать свое путешествие: как только у человека будет представление о маршруте, он почувствует себя в безопасности, считает юзер.
Пользователь с ником citizenschnapps порекомендовал путешественнику «не скупиться на жилье». «Убедитесь, что ваш отель приличный и имеет сейф, в котором вы можете хранить свой ноутбук, паспорт и экстренную кредитную карту» — отметил он.
Некоторые комментаторы предложили туристу облегчить себе задачу и выбрать безопасные страны для путешествия, например, Японию. «Когда вы получите опыт, сможете расширить варианты», — написал amijustinsane.
Ранее сообщалось, что туристы раскрыли способы побороть депрессию после отпуска. Они посоветовали попробовать что-то новое в обычной жизни, к примеру, отправиться в велосипедный тур по окрестностям города.
Видео дня. Коста-Рика. Застрявшие на карантине
Последние новости
Собянин отказался снимать все ограничения в Москве раньше середины июля Собянин отказался снимать все ограничения в Москве раньше середины июля Найден секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению Найден секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Почему в Азовском море опасно купаться
Почему в Азовском море опасно купаться
Пьяная пассажирка в полете разбила окно самолета
Пьяная пассажирка в полете разбила окно самолета
Москвичи массово скупили авиабилеты по 3 маршрутам
Москвичи массово скупили авиабилеты по 3 маршрутам
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Что ждет туристов на российских курортах
03:39
Что ждет туристов на российских курортах
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Когда в России наконец начнется туристический сезон
01:27
Когда в России наконец начнется туристический сезон
Новости путешествий
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение