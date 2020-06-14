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Российские отели начнут отчитываться о заселении неженатых пар в один номер 

Lenta.ru 2 часа назад
Отели будут отчитываться о заселении неженатых пар
Фото: Lenta.ru
Российские отели начнут отчитываться и давать объяснения при заселении не зарегистрированных в браке постояльцев в один номер. Соответствующие рекомендации дал Роспотребнадзор, пишет «Российская газета».
Там, в частности, сказано, что гостей следует размещать «преимущественно одноместно или семейно». Таким образом, отели и гостиницы должны будут доказывать, что их клиенты состоят в семейных отношениях. «Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — пояснили в ведомстве.
В то же время, считает президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, объекты размещения найдут выход из ситуации. Так, в одном номере могут поселиться жених и невеста, а также друзья, которые прибыли вместе, и так называемые «сопровождающие и сопровождаемые лица». «То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно», — заметил собеседник газеты.
Отмечается, что при этом отели и гостиницы при заселении не потребуют у гостей каких-либо специальных документов, а сами будут принимать решение о том, как именно их размещать.
1 июня сообщалось, что новые требования приема туристов поставили под вопрос открытие многих отелей в Сочи. Часть санаториев, планировавших открыться с 1 июня, не смогла сделать этого из-за высоких финансовых затрат, которые повлекли бы за собой исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, еженедельное тестирование сотрудников на коронавирус в среднем обошлось бы их владельцам в два миллиона рублей.
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Новости путешествий , Геннадий Ламшин , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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