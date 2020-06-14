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Испания объявила дату открытия для туристов 

Lenta.ru и ещё 16 3 часа назад
Испания объявила дату открытия для туристов
Фото: РИА Новости
Власти Испании приняли решение с 21 июня открыть границы, пересечение которых было ограничено в связи с пандемией коронавируса, для туристов из Шенгенской зоны. Соответствующую дату в воскресенье, 14 июня, объявила El Pais.
По информации издания, государство снимет ограничения для всех стран Европейского союза, кроме Португалии, границы с которой откроются только 1 июля. Кроме того, планируется отменить все карантинные меры для прибывающих путешественников.
При этом решения по поводу открытия границ с другими странами будут приниматься постепенно в июле, с учетом эпидемиологической ситуации в том или ином государстве.
Испания является одной из наиболее пострадавших в результате пандемии стран. С начала распространения заболевания там было зафиксировано свыше 243,6 тысячи заболевших, более 27,1 тысячи носителей инфекции умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности, ограничивающий передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершится 21 июня.
3 июня об открытии границ для туристов объявила Италия. Власти страны отменили двухнедельный карантин по приезде в страну для граждан 26 государств Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны — Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
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Новости путешествий , ЕС
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