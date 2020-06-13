Чем удивят туристов заповедники юга РФ 

Новые экомаршруты и научные туры запустят в заповедниках и нацпарках юга и Северного Кавказа России к туристическому сезону. Также для удобства гостей здесь благоустроили и отремонтировали стоянки, кордоны и высадили дополнительные растения-экзоты.

Экомаршруты с социальной дистанцией

Первой особо охраняемой территорией на юге страны, открывшейся для туристов с 6 июня после смягчения режимов самоизоляции, стал Сочинский национальный парк. В нацпарке для безопасности туристов установили дополнительные очередеобразователи, позволяющие не допускать скопления людей у касс, ввели лимит допуска в пиковые часы нагрузки. Здесь высадили почти 50 тыс. цветов — красивоцветущих и декоративнолистных бегоний, сальвий, тагетесов, колеусов, бальзаминов и других экзотов. Водоемы наполнили водными растениями, запустив туда разноцветных декоративных рыб.

Новинкой сезона станет готовящийся к открытию в конце июня исторический бювет с артезианской водой на территории парка "Дендрарий". Источнику более 125 лет, впервые его благоустроили в советские годы, последние несколько лет он был закрыт.

В Кавказском заповеднике также решились на эксперимент: здесь введут лимит на продажу билетов на определенные маршруты, что позволит отрегулировать число туристов на стоянках и распределить потоки равномерно. Туристы от этого только выиграют, считают в заповеднике, поскольку смогут рассчитывать на единение с природой.

"Волонтеры будут наделены полномочиями проверять пропуска у туристов, следить за порядком на территории стоянок, помогать с размещением путников. Такое нововведение — это, скорее, требование времени, которое поможет нам разгрузить турмаршруты",

— сказали в пресс-службе.

В парке "Южные культуры", переданном в минувшем году под управление Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику, завершилась полная инвентаризация деревьев и готовятся к открытию новые экомаршруты. Составлена и карта цветения: воспользовавшись смартфоном, посетитель парка сможет перейти на электронную страничку каталога и узнать о растении интересную информацию. "В дальнейшем карта цветения будет дополняться. Уже отцвела магнолия Суланджа, сейчас на стадии бутонов магнолия Делавея — одно из самых редких растений в России, выбранная нами символом парка", — рассказала ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению Ольга Пегова, пояснив, что в парке собрана одна из самых крупных в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира.

На территории Астраханского биосферного заповедника, руководство которого рассчитывает возобновить турсезон к июлю, чтобы успеть принять туристов во время цветения в дельте Волги лотоса — главного символа Астраханской области, благоустроены и отремонтированы кордоны, приведены в порядок 2 км пешей тропы "Обретенная дельта". "На тропе скоро будут установлены информационные таблички с QR-кодами для посетителей", — рассказали в пресс-службе заповедника.

К турсезону в заповеднике подготовили и новый экомаршрут "Тур на Обжоровский участок", получивший название от расположенного в этом районе села Обжорово. Все водные маршруты кольцевые и имеют протяженность от 19 до 50 км, специальной подготовки для их прохождения не требуется, путешествие будет длиться один день.

В единственном в Дагестане национальном парке "Самурский", созданном в декабре прошлого года, пока только начинают разрабатывать турмаршруты, сообщила ТАСС представитель заповедника "Дагестанский", под управлением которого находится нацпарк. В этом году планируется создание инфраструктуры для развития познавательного туризма, закупка техники, приборов и оборудования.

Ночной учет сов

В Кавказском заповеднике летом появится новое направление — экопоходы в сопровождении научного сотрудника. За несколько дней туристов ждет полное погружение в тему, будь то орнитологическое направление, ботаническое или изучение животного мира, рассказали ТАСС в пресс-службе заповедника.

Например, любители уникальной флоры заповедника, насчитывающей сотни краснокнижных растений и эндемиков, вместе с ботаником смогут совершить однодневное путешествие без ночевки в зоны альпийских лугов. Также предусмотрен ночной выход с орнитологом для наблюдения за совами и другими хищными птицами в район кордона Пслух за Красной поляной. Для любителей многодневных экопоходов разработаны маршруты на высокогорную метеостанцию Джугба в сопровождении гида и госинспектора. Там можно будет увидеть практически всех крупных обитателей заповедной территории: оленей, туров, серн, медведей, сделать редкие кадры с птицами, послушать лекции о памятниках истории и археологии, познакомиться с работой метеорологов.

На стоянках турмаршрутов Кавказского государственного природного биосферного заповедника появятся места для гигиены, деревянные настилы для палаток, штормовые навесы и многое другое. Стоянки в первую очередь благоустроят на двух самых популярных маршрутах, которые ежегодно посещают до 30 тыс. гостей со всей России и зарубежья, — легендарной "тридцатке" (маршрут № 30 через горы к морю) и 8а — "На Бзерпинский карниз". Деревянные настилы позволят размещать палатки на сухом, специально отведенном месте, ограничив тем самым зону вытаптывания.

"Теперь наши туристы смогут путешествовать через горы к морю налегке, без тяжелых рюкзаков — только со спальниками и ковриками. По ходу маршрутов расположены стоянки с уже оборудованными палатками, где есть кровати и матрацы. Это особенно комфортно для семей с детьми, которые теперь "сэкономят" на весе рюкзака. Дополнительные системы обогрева воды позволят гостям при необходимости пользоваться душем с горячей водой и баней",

— отметила замдиректора заповедника по экологическому просвещению Ольга Пегова.

Туристов ограничат в проносе на территорию заповедника одноразовых предметов — бутылок, посуды, а также влажных салфеток, загрязняющих природу и наносящих вред здоровью животных.