Объявлен график открытия отелей в Турции

Основная масса популярных гостиниц на курортах Турции планирует принять гостей во второй половине июня или в первых числах июля, сообщает TourDom.ru.

По данным графика открытия отелей, которым поделилась со своими партнерами одна из принимающих компаний, в Анталье 15 июня откроются две популярных гостиницы, днем позже и 20 июня — еще по одной. В Белеке уже работают как минимум три известных отеля, запланировали старт сезона еще в стольких же. Также начинают открываться гостиницы в Кемере.

Вторая "волна" ожидается 1–3 июля, тогда речь пойдет о более массовом открытии.

В то же время, судя по расписанию, не все отели Турции определились с датами. Больше всего пробелов в Сиде. Этот регион находится дальше от аэропорта Антальи, что несколько снижает конкурентоспособность местных гостиниц.