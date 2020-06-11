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Названы способы спрятать деньги и телефон на пляже 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названы способы спрятать деньги и телефон на пляже
Фото: depositphotos.com
Опытные туристы рассказали, как можно защитить телефон и деньги на пляже от кражи. Своими советами они поделились на Reddit.
Один из пользователей задал вопрос, что делать, если человек на пляже один, и не на кого оставить телефон и деньги. Комментаторы откликнулись на его вопрос.
Другие пользователи предложили купить водонепроницаемый чехол для телефона или сумку, чтобы можно было взять все ценные вещи. Мужчин рассказал, что пользовался такой несколько раз и пришел к выводу, что она не доставляет неудобств при купании.
Другие предложили просто взять с собой на пляж немного наличных, а крупные купюры, карты и технику можно оставить в номере.
Также пользователи рассказали, как прятали все ценные вещи в обувь, заматывали в носки, а сверху прикрывали одеждой. Однако в этом случае нет стопроцентной гарантии защиты вещей от воров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, когда Египет откроется для туристов.
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