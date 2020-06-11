Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты способы уберечь телефон и деньги во время отдыха на пляже 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты способы уберечь вещи на пляже
Фото: РИА Новости
Путешественники из разных стран мира рассказали, как уберечь телефон и деньги во время купания. Своими советами они поделились на Reddit, отвечая на вопрос одного из пользователей, что делать туристу, если некого попросить присмотреть за вещами на пляже.
Комментируя пост, туристы посоветовали приобрести водонепроницаемый чехол-мешок для телефона с ремешком на шею или водонепроницаемую поясную сумку.
«Вы можете обернуть сумку вокруг своей талии, и в ней ничего не сломается и не испортится», — написал юзер с ником Stellar_Gravity. «Я купил такую для одиночной поездки в Мексику. Пользовался только один раз, не было никакого неудобства в том, чтобы носить ее в воде», — поддержал его cubluemoon.
Другие пользователи порекомендовали оставить гаджеты в номере, чтобы спасти их от поломок из-за песка и соленой воды.
«Если вы любите активный отдых, возьмите только немного наличных, карту и ключи. Тогда не нужно будет беспокоиться, что в вашей сумке что-то промокнет», — отметила edcRachel.
В крайнем случае, считают комментаторы сайта, можно спрятать вещи в обуви, засунув их в носки и прикрыв футболкой. Но тогда никто не гарантирует их защиты от кражи.
Ранее сообщалось, что туристы раскрыли способы побороть депрессию после отпуска. Они посоветовали попробовать что-то новое в обычной жизни, к примеру, отправиться в велосипедный тур по окрестностям города.
Видео дня. Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
Последние новости
Трампу пригрозили военным переворотом в США Трампу пригрозили военным переворотом в США Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера Дефицит бюджета США рекордно вырос Дефицит бюджета США рекордно вырос
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На курортах в РФ орудуют подставные туристы-оборотни
На курортах в РФ орудуют подставные туристы-оборотни
Переполненные пляжи Анапы засняли на видео
Переполненные пляжи Анапы засняли на видео
Назван самый дешевый город для отдыха на море
Назван самый дешевый город для отдыха на море
Русские из Турции рассказали, что там творится
Русские из Турции рассказали, что там творится
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Когда в России наконец начнется туристический сезон
01:27
Когда в России наконец начнется туристический сезон
Новости путешествий
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как появился крупнейший космодром Земли
06:57
Как появился крупнейший космодром Земли
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение