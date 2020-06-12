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Мурашко объяснил, как следует планировать отпуск 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Россиянам рассказали, как спланировать отпуск
Фото: depositphotos.com
Гражданам стоит планировать свой отдых внутри России только с учетом ситуации с коронавирусом в регионе. Соответствующее заявление сделал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах меняется.
"Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья", — подчеркнул глава Минздрава.
Ранее Мурашко призвал граждан воздержаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции. По его словам, риск заражения коронавирусом все еще остается.
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Новости путешествий , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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