Что известно про возобновление авиасообщения в РФ

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Что известно про возобновление авиасообщения в России 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Когда россияне смогут снова начать летать за границу, пока неизвестно. Однако вопрос возобновления авиасообщения активно обсуждается в нашей стране. "Рамблер" рассказывает, что на данный момент известно про восстановление полетов за рубеж.
На прошедшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение профильным ведомствам проанализировать возможные варианты возобновления авиасообщения с иностранными государствами.
Как сообщает РБК, в Росавиации обсуждают частичное восстановление полетов за рубеж 15 июля. Предполагается, что на первом этапе Россия может возобновить авиасообщение с 15 странами. Среди них — страны Европы, Турция, Китай и Южная Корея. В Министерстве внутренних дел Турции заявили, что намерены в середине июля возобновить авиасообщение с РФ, но ждут согласия России.
Однако предложенная дата официально не подтверждена. В Минтрансе заявляют, что пока говорить о полетах за границу рано: сначала нужно разобраться с авиасообщением внутри страны.
По данным Ассоциации туроператоров России, в июле будут возобновлены полеты в столицы восьми стран СНГ, а с 1 августа восстановят рейсы еще в семь стран Европы, Ближнего Востока и ЮВА.
Эксперты считают, что к 15 июля в регионах страны уже снимут ограничения, появится более точная информация об открытии границ иностранных государств, а аэропорты успеют подготовиться к приему пассажиров.
Сейчас полететь за границу тоже можно, но не всем. Теперь улететь из России разрешено не только гражданам с правом на постоянное проживание в другой стране, но и людям, ухаживающим за больными родственниками, едущим на учебу или работу.
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Новости путешествий , Видео , Михаил Мишустин , Росавиация , Минтранс РФ
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