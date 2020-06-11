Авиакомпаниям в Норвегии разрешили целиком заполнять салоны самолетов 

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Министр транспорта Норвегии Кнут Арильд Харейде заявил, что авиакомпании SAS, Norwegian и Widerøe снова могут продавать билеты на все места в самолетах, однако пассажиры обязаны носить маски, сообщила телерадиокомпания NRK.

"С 28 апреля по требованию норвежских властей авиакомпании не могли продавать билеты на места в середине ряда, если пассажиры не были из одной семьи. Насколько стало известно NRK, это требование потеряло силу", — говорится в сообщении.

"Мы внесли изменения, поскольку международные правила для авиационного транспорта не предусматривают требование о свободных местах посередине ряда. Это просьба авиакомпаний. Нам кажется это требование оправданным, исходя из эпидемиологической ситуации", — пояснил Харейде телекомпании.

Таким образом, поясняет телекомпания, норвежские власти привели свои требования в соответствие с европейскими стандартами. С 28 апреля Норвегия оказалась единственной страной, которая ввела запрет на продажу мест посередине ряда, добавили в телекомпании.

Для авиакомпаний SAS и Norwegian запрет означал потерю трети прибыли при продаже билетов, Widerøe, у которой предусмотрено только два места в ряду, вовсе теряли половину выручки.

Отмечается, что для пассажиров остается требование об обязательном ношении масок на борту.

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