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Авиакомпаниям в Норвегии разрешили целиком заполнять салоны самолетов 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Авиакомпаниям в Норвегии разрешили целиком заполнять салоны самолетов
Фото: РИА Новости
Министр транспорта Норвегии Кнут Арильд Харейде заявил, что авиакомпании SAS, Norwegian и Widerøe снова могут продавать билеты на все места в самолетах, однако пассажиры обязаны носить маски, сообщила телерадиокомпания NRK.
"С 28 апреля по требованию норвежских властей авиакомпании не могли продавать билеты на места в середине ряда, если пассажиры не были из одной семьи. Насколько стало известно NRK, это требование потеряло силу", — говорится в сообщении.
"Мы внесли изменения, поскольку международные правила для авиационного транспорта не предусматривают требование о свободных местах посередине ряда. Это просьба авиакомпаний. Нам кажется это требование оправданным, исходя из эпидемиологической ситуации", — пояснил Харейде телекомпании.
Таким образом, поясняет телекомпания, норвежские власти привели свои требования в соответствие с европейскими стандартами. С 28 апреля Норвегия оказалась единственной страной, которая ввела запрет на продажу мест посередине ряда, добавили в телекомпании.
Для авиакомпаний SAS и Norwegian запрет означал потерю трети прибыли при продаже билетов, Widerøe, у которой предусмотрено только два места в ряду, вовсе теряли половину выручки.
Отмечается, что для пассажиров остается требование об обязательном ношении масок на борту.
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