Крупнейшая авиакомпания Европы выживает любой ценой

Самая крупная авиакомпания Европы — Lufthansa — решила спастись за счет работников и приготовилась к масштабному сокращению персонала. Как сообщает Reuters, работы могут лишиться порядка 26 тысяч человек. Именно столько позиций, по мнению компании, оказались избыточными в новых реалиях.

Ранее Lufthansa объявила о масштабной реструктуризации: подразумевается как сокращение рабочих мест, так и продажа активов. Проблемы у немецкой компании, как и у мировой авиаотрасли в целом, возникли на фоне приостановки авиасообщения из-за пандемии коронавируса. По собственным оценкам, Lufthansa теряет из-за этого примерно миллион евро в час. Такими темпами резервы в размере 4 миллиардов евро будут исчерпаны уже к осени. Не исключено, что компания может объявить себя банкротом.

Немецкие власти бросили компании спасательный круг. План подразумевает покупку 20 процентов акций перевозчика с правом увеличить пакет и выделение девяти миллиардов евро. Таким образом, компания впервые с 1997 года может стать частично государственной.

Сейчас руководство Lufthansa ведет переговоры с профсоюзами и старается перевести работников на неполный рабочий день, чтобы сократить издержки. В конце июня пройдет очередное собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение по плану спасения.