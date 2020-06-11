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Найдены плюсы отсутствия поездок за границу при пандемии 

Lenta.ru 1 час назад
Найдены плюсы отсутствия поездок за границу
Фото: Lenta.ru
Туристам, которые не имеют возможности отправиться в путешествие из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, стоит найти плюсы в сложившихся обстоятельствах. Соответствующий список опубликовало Daily Mail.
В первую очередь, считают авторы материала, положительный эффект отсутствия поездок в случае с пляжным отдыхом заключается в том, что путешественникам не придется к нему готовиться и худеть. Вдобавок их не коснутся проблемы с загаром или ожогами и аллергией на солнце.
Кроме того, отдыхающие смогут избежать ранних подъемов к завтраку по системе «шведский стол», а также переплат за сервис в кафе и ресторанах — например, за корзинки с хлебом, которыми они не пользовались.
Наконец, туристы не потеряют времени в очередях в аэропорту, не натрут себе плечи и ладони тяжелыми сумками, не перепутают свой чемодан с чужим в процессе его получения. Также, считают журналисты, путешественники избавятся от дополнительных трат на сувениры для коллег, аренду и парковку автомобилей и курортные сборы.
9 июня сообщалось, что российские туристы перечислили плюсы жизни без путешествий в связи с введенными на фоне пандемии коронавируса ограничениями. Так, многие из них назвали главным преимуществом ситуации экономию денег. Чуть меньше россиян заметили, что в отсутствие туристических поездок у них появилось больше времени на хобби — творчество, спорт и приобретение новых навыков.
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