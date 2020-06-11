Открытие курортного сезона в Крыму сняли на видео 

Ролик опубликовал на своем YouTube-канале крымский блогер Александр Михайленко

На кадрах видно, что пляжи «курортной столицы Крыма» полны людей, которые загорают на ковриках и полотенцах и купаются в море. Шезлонги отдыхающим начнут предоставлять только с 15 июня. По словам сотрудников пляжа, они будут стоить около 300 рублей в час.

На пляже уже работают кафе с летней верандой, где гостям подают еду, напитки и кальяны на вынос — можно заметить, что почти все столики заняты отдыхающими.

«В прошлом году людей, конечно, было больше намного больше, но в связи с ситуацией, которая творится в мире, я считаю, что их много. (…) Пляжи в Ялте реально забиты, и сегодня обычный день, представляю, что здесь будет в выходной», — сказал автор видео.

Также он показал прогулку по практически безлюдной набережной.

«Все стараются днем искупаться в море, принять солнечные ванны, получить настоящий крымский загар», — отметил блогер.