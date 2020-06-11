На курортах в РФ орудуют подставные туристы-оборотни

Ситуация на курортах Краснодарского края по-прежнему неоднозначная. Часть ограничений в регионе снимают, но до полноценного открытия туризма еще далеко. В регион все еще нельзя въехать без обсервации (только в санатории с медлицензией), а местным запрещено сдавать квартиры и апартаменты отдыхающим. За нарушения принятых правил власти штрафуют.

Однако люди, рассчитывающие на заработок от сдачи своих квартир на сезон, уже в панике. Некоторые все же пытаются найти съемщиков и получить хоть что-то.

При этом, как выяснил "Рамблер", в Сети уже рассказали о "туристах-оборотнях", появившихся в Сочи.

Соцсети

Так, "подставные туристы" якобы ходят по городу, пытаясь снять комнату в частном секторе или квартиру, чтобы найти нарушителей.

"Правильно! Нечего нарушать режим. Когда разрешат, тогда и сдавайте… Чего ждать от туристов, если наши местные не соблюдают правила для своего же блага…"