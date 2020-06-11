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Новое правило после пандемии на популярном курорте вызвало ярость среди туристов 

Lenta.ru 44 минуты назад
Новое правило на популярном курорте вызвало ярость
Фото: Lenta.ru
Новое правило на популярных курортах Испании, согласно которому клиенты должны оплачивать дополнительный сбор в барах и ресторанах, вызвало ярость среди туристов. Об этом пишет Daily Express.
Как поясняет издание, в счетах местных заведений общепита после пандемии коронавируса, помимо сервисного сбора и НДС, появился еще один пункт «COVID-надбавка». В среднем сумма выплат составляет не более одного евро, однако большинство гостей возмущено таким нововведением.
В частности, один клиент разместил в Twitter фотографию своего чека в испанском ресторане, в котором было указано, что за две бутылки пива вместе со всеми сборами он должен заплатить почти 12 евро. Пост быстро стал вирусным в сети и вызвал ярость среди комментаторов.
В свою очередь, в местной Ассоциации по защите прав потребителей (FACUA) заявили, что такие нововведения незаконны и клиенты имеют право отказаться от уплаты надбавки.
Отмечается, что подобное решение может быть связано с тем, что индустрия гостеприимства значительно пострадала в результате введенных на фоне вспышки заболевания ограничений, в особенности в тех странах, которые пользуются популярностью среди туристов.
11 июня сообщалось, что после спада пандемии коронавируса многие удобства и сервисы, к которым привыкли путешественники, могут исчезнуть в связи с адаптацией к новым правилам и нормам безопасности. Предсказывается, в частности, что некоторые авиакомпании откажутся от подачи горячих блюд пассажирам и заменят их закусками в безопасных упаковках, чтобы максимально сократить взаимодействие стюардесс и туристов.
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