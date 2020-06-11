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Россиянам назвали самый дешевый город для отдыха на море в 2020 году 

Lenta.ru 1 час назад
Назван самый дешевый город для отдыха на море
Фото: Lenta.ru
Самым дешевым российским городом для отдыха на море в 2020 году оказалась Анапа. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса Tvil.ru, проанализировав бронирования жилья на отечественных курортах предстоящим летом. Данные исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».
Так, оказалось, что выгоднее всего обойдется поездка в Анапу, где проживание в среднем стоит 2265 рублей за одну ночь. На втором месте оказался Сочи (2483 рублей за ночь), а третью строчку разделили Судак и Геленджик (2509 рублей за ночь).
В свою очередь, самыми дорогими городами для отдыха эксперты назвали Севастополь (2837 рублей), Алушту (2961 рубль) и Ялту (3562 рубля).
Ранее стало известно, что россияне массово устремились на отдых в Крым и Сочи и увеличили спрос на путешествия по России на 68 процентов. Так, согласно данным аналитиков, десятку популярных курортов для летнего отдыха на море составили Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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