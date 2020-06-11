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Достопримечательности, выдуманные для туристов 

Александра Нечаева 1 час назад
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Фото: Depositphotos
В мире множество достопримечательностей, которые пользуются у туристов большой популярностью. Но знаете ли вы, что некоторые известные места — всего лишь выдумка? О достопримечательностях-обманках рассказывает «Рамблер».

Дом 221Б на Бейкер-Стрит в Лондоне (Великобритания)

К легендарному особняку, где якобы жил Шерлок Холмс, мечтают попасть, оказавшись в Лондоне, многие туристы. Поклонников детектива не останавливает даже знание того, что знаменитый сыщик — персонаж выдуманный. Сам же дом-музей Шерлока Холмса находится, кстати, по другому адресу — Бейкер-стрит, 239.

Страна Шангри-Ла (Китай)

Эта чудо-страна появилась, благодаря британскому писателю-фантасту Джеймсу Хилтону: в 1933 году вышел его роман «Потерянный горизонт». А в 2001 году китайцы официально изменили название города Чжундянь на Шангри-Ла.

Замок Бран (Румыния)

Туристы едут к этому замку, чтобы посмотреть, где обитал кровожадный граф Дракула. Однако на самом деле поклонникам вампира стоит посещать вовсе на Бран, а соседний замок, Поенари: именно здесь жил Влад Цепеш, который и стал прообразом известного вампира. Правда, ехать, честно говоря, уже некуда: Поенари давно превратился в руины.

Мост через реку Квай (Таиланд)

Мост заинтересовал туристов после выхода в 1957 году на экраны фильма «Мост через реку Квай». Путешественникам очень хотелось увидеть достопримечательность, которой, как оказалось, на самом деле и не было: через реку Квай моста нет. Но дабы не огорчать туристов, часть другой реки, Мэкхлонг, переименовали в Квай. К мосту через нее и устремились туристы.
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Новости путешествий , Шерлок Холмс
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