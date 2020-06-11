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Названы безопасные направления для туристов в 2020 году 

Lenta.ru 4 часа назад
Названы безопасные курорты для туристов в 2020 году
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом. Об этом сообщается на сайте организации.
В заявлении совета отмечается, что самыми безопасными для туристов являются Португалия, Турция и Саудовская Аравия. В этих странах были внедрены специальные протоколы безопасности, одобренные Всемирной туристской организацией ООН.
Эти протоколы помогут путешественникам выбрать место для отдыха, в котором будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.
В мае эксперты назвали самые популярные страны для путешествий в условиях пандемии коронавируса. Изучив заказы британских туристов за апрель, аналитики пришли к выводу, что фаворитом остается Испания — даже несмотря на то, что она сильнее всех европейских стран пострадала от коронавируса.
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Новости путешествий , ООН
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