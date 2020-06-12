Куда поехать купаться в России 

Чтобы поплавать и позагорать на пляже, не обязательно ехать на Черное море, где всегда много туристов. "Рамблер" рассказывает о не самых популярных, но красивых местах для отдыха и купания в России.

Азовское море

Чтобы насладиться песчаными пляжами Азовского моря, можно поехать в Крым или курортную станицу Голубицкая. Но на побережье есть еще одно место, менее многолюдное и более дешевое. Это Ейск. На пляжах много развлечений для любителей активного отдыха. Например, серфинг или вейкбординг. А еще в Ейске устраивают парусные регаты.

Японское море

В Приморском крае много красивых мест для купания в Японском море. Однако добраться до туда непросто: самолетом или поездом до Владивостока. В Приморском крае путешественникам стоит обязательно побывать в бухтах Черепахи, Теляковского, Бойсмана, Витязь, доехать до Мыса Гамова и маяка Брюса. А еще можно позаниматься дайвингом и покататься на лодке по Японскому морю.

Балтийское море

Отдохнуть на Балтийском море можно и в России. Для этого нужно лететь в Калининград и оттуда ехать в города-курорты. Например, Зеленоградск или Светлогорск. Благодаря умеренному климату Балтики, эти места идеально подойдут для тех, кто любит море, но плохо переносит жару.