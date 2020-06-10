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Турецкий лоукостер с 11 июня возобновляет международные рейсы 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
ТАСС, 10 июня. Авиакомпания Anadolu Jet, дочернее предприятие Turkish Airlines (ТА) с 11 июня возобновляет международные полеты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в среду.
"С 11 июня 2020 года мы возобновляем международные рейсы, поскольку ограничения на перелеты, принятые по всему миру в качестве мер предосторожности из-за пандемии, ослаблены. В результате нашей тщательной работы с местными и международными органами здравоохранения мы готовы начать полеты, соответствующие более высоким стандартам здоровья и безопасности", — сообщает перевозчик.
В четверг пассажиры смогут отправиться из аэропорта имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле в Амстердам, Дюссельдорф, Франкфурт, Берлин, Штутгарт, Мюнхен и Лондон, а также в Берлин из международного аэропорта Эсенбога в Анкаре. Постепенно число направлений будет расти.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ТА, что компания пока не может возобновить международные полеты, несмотря на планы начать их 10 июня. В качестве причины было названо отсутствие соответствующих разрешений на полеты со стороны властей страны.
В связи с риском распространения коронавируса власти Турции запретили международные рейсы до 10 июня. Дополнительного решения о продлении этого срока пока озвучено не было. На прошлой неделе Минтранс республики сообщил, что со среды планируются полеты в Грецию, Бахрейн, Болгарию, Катар. В настоящее время осуществляются внутренние рейсы в крупнейшие города. В онлайн-табло аэропорта Стамбула внесены и международные полеты, в том числе в Москву, однако все они значатся отмененными.
Коронавирусная инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 172 тыс.
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Новости путешествий , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС , Reuters
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