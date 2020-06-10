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Эксперты рассказали, можно ли путешествовать «дикарем» по РФ 

Елизавета Назарова 1 час назад
Оценены путешествия «дикарем» по России в пандемию
Фото: depositphotos.com
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, возможны ли летом 2020 года путешествия "дикарем". Об этом сообщает "Российская газета".
Ломидзе рассказала, что такая возможность существует, но осуществить ее можно будет только после снятия вехе ограничений.
Кроме того, она напомнила о том, что туристам при планировании отдыха стоит учитывать все правила, которые введены в определенных регионах. Так, на Кубань могут приехать только те, кто там прописан или планирует лечение в санаториях.
"Нам звонил один человек. (…) Его не пустили. Он был владельцем недвижимости в районе Сочи. Дом там. Но прописки не было", — привела пример эксперт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что опубликованы правила путешествий в пандемию.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России
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