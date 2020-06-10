Оценены путешествия «дикарем» по России в пандемию

Ломидзе рассказала, что такая возможность существует, но осуществить ее можно будет только после снятия вехе ограничений.

Кроме того, она напомнила о том, что туристам при планировании отдыха стоит учитывать все правила, которые введены в определенных регионах. Так, на Кубань могут приехать только те, кто там прописан или планирует лечение в санаториях.