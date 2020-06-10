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Оценена возможность отдыха «дикарем» в России во время пандемии 

Lenta.ru 1 час назад
Возможен ли отдых «дикарем» во время пандемии
Фото: Lenta.ru
Отдых «дикарем» на российских курортах возможен, однако туристам следует учитывать введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения в тех или иных регионах. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Что касается отдыха в частном секторе, конечно, такая возможность остается, но не сейчас, а чуть попозже, когда ограничения будут сняты окончательно»,
— оценила собеседница газеты.
По ее словам, к примеру, на Кубань в настоящее время могут проехать только прописанные там граждане или те, кто собирается пройти санаторно-курортное лечение.
«Нам звонил один человек. (…) Его не пустили. Он был владельцем недвижимости в районе Сочи. Дом там. Но прописки не было»,
— рассказала представительница АТОР.
9 июня Ломидзе заявила, что российским туристам необходимо выполнить ряд требований, чтобы отдохнуть на отечественных курортах в условиях пандемии коронавируса. В частности, по ее словам, путешественникам в обязательном порядке следует приезжать с полным комплектом необходимых документов.
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , "Российская газета"
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