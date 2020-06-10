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Предсказана судьба авиасообщения между Россией и Грузией при пандемии 

Lenta.ru и ещё 12 3 часа назад
Что будет с авиасообщением между Россией и Грузией
Фото: Lenta.ru
Авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в июле прошлого года из-за обострения отношений между странами, может быть восстановлено на фоне пандемии коронавируса. О судьбе международных авиаперевозок в беседе с NEWS.ru высказался председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
По его словам, такого решения ожидают не только туристы, но и авиаотрасль.
«Если мы говорим про Грузию, то все для открытия направления готово, как и по СНГ», — заметил собеседник издания.
Кроме того, предсказывает эксперт, с 1 августа для российских путешественников станут доступны рейсы в страны СНГ и те государства, где зафиксировано наименьшее число зараженных и наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация. Зотов считает, что Германия может, таким образом, стать первой, куда власти страны разрешат полеты.
8 июня аналогичную информацию озвучил один из источников портала Ассоциации туроператоров России. По его данным, в настоящее время обсуждается возможность восстановления с осени рейсов в Грузию, а также в Египет. О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно в начале лета — предполагается, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.
Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля прошлого года после обострения отношений сторон. В июне 2019-го в Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
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Новости путешествий , Другое , Илья Зотов , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Ассоциация туроператоров России , Госдума
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