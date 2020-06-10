Названы самые безопасные в мире страны 

Так, самой безопасной страной стала Исландия, которая заняла первое место в глобальном индексе миролюбия (GPI), за ней следуют Новая Зеландия и Португалия.

В десятку списка попали Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Россия в очередной раз оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой.

При этом показатели РФ по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" повысились. Общий показатель страны за год вырос на 1,3%.