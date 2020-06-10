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Названы самые безопасные в мире страны 

Газета.Ru и ещё 13 4 часа назад
Названы самые безопасные в мире страны
Фото: Газета.Ru
"Институт экономики и мира" (IEP) опубликовал рейтинг самых безопасных в мире стран. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, самой безопасной страной стала Исландия, которая заняла первое место в глобальном индексе миролюбия (GPI), за ней следуют Новая Зеландия и Португалия.
В десятку списка попали Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.
Россия в очередной раз оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой.
При этом показатели РФ по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" повысились. Общий показатель страны за год вырос на 1,3%.
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Новости путешествий , Другое , Институт экономики и мира
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