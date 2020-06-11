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Названа дата открытия Египта для туристов 

Lenta.ru и ещё 6 48 минут назад
Названа дата открытия Египта для туристов
Фото: Maya Alleruzzo / AP
Египет откроется для иностранных туристов с 1 июля. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.
Как отметили в пресс-службе, власти Египта признали курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх безопасной зоной для отдыхающих и объявили о стимулирующих мерах по возобновлению внешнего туризма. С июля страна возобновит международное авиасообщение и откроет границы для иностранцев, увеличив загрузку гостиниц до 75 процентов.
Согласно новым правилам, введенным на фоне пандемии коронавируса, туристов обяжут заполнять в аэропорту вылета документы, подтверждающие, что они не заражены коронавирусом и не состояли в контакте с инфицированными.
Гражданам, прибывающим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, будет необходимо предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный максимум за двое суток до вылета. В противном случае им придется сдавать анализ по прилете и ждать в аэропорту результат. Выход в город возможен только после его получения.
Как отмечается, с 1 июля в Египте смягчат меры карантина, в частности, сократят комендантский час и продлят работу магазинов. Однако туристам пока не рекомендуют употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, имеющих сертификат безопасности.
В случае, если гости курортов все же подхватят коронавирус во время отдыха, им предоставят лекарства и необходимое лечение за счет фонда по борьбе с COVID-19, добавили в Tez Tour.
Ранее стало известно, что Турция, в июне открывшая границы для иностранцев, намерена возобновить регулярное авиасообщение с Россией с 15 июля. Прибывшие в страну туристы будут проходить контроль состояния здоровья и в случае выявления симптомов коронавируса сдавать тест.
8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. Также въезд и пересечение российских границ будут разрешены и иностранным гражданам, планировавшим проходить лечение в стране.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Интерфакс
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