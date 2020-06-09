Раскрыты цены на отдых на отечественных курортах 

Ростуризме рассказали, сколько будут стоить путевки на туры по России. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в этом году основной задачей ведомства стал запуск новых маршрутов и направлений для российских туристов. Они должны стать альтернативой известным курортам. Первые чартерные рейсы организуют в Калининградскую область, на озеро Байкал и в Хакасию.

"Цены в Калининградскую область будут начинаться от 10 тысяч рублей за недельный отдых на человека. (…) На Байкал — от 30 тысяч рублей за недельный тур", —рассказала Догузова.

Туры в Хакасию будут стоить от 35 тысяч рублей, а на Алтай можно будет съездить за 25 тысяч рублей в неделю. В эту сумму войдет авиаперелет, проживание в гостинице, а также экскурсионная программа на выбор. Список пакетных предложений также планируется расширить в будущем.