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Эксперт рассказал, когда выгоднее ехать в Сочи 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Эксперт рассказал, когда выгоднее ехать в Сочи
Фото: depositphotos.com
Названо время, когда туристы смогут выгодно купить путевки в Сочи. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России со ссылкой гендиректора санатория «Знание» Дмитрия Богданова.
Эксперт рассказал, что россияне уже сейчас могут приезжать на курорт, так как самое выгодное время для отдыха в Сочи — начало сезона.
"При покупке тура экономия составит до 15-20 тысяч рублей на семью. Сейчас в Сочи уже открыты летние кафе, набережные и пляжи, в том числе, пляжи санаториев", — рассказал Богданов.
Гендиректор санатория предполагает, что цены на номера вырастут из-за популярности курорта и востребованности определенной категории номеров. Сейчас размещение в санатории Сочи стоит от 2,4 тысячи рублей на человека в сутки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам назвали дату открытия Крыма.
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