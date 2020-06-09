Эксперт рассказал, когда выгоднее ехать в Сочи 

Названо время, когда туристы смогут выгодно купить путевки в Сочи. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России со ссылкой гендиректора санатория «Знание» Дмитрия Богданова.

Эксперт рассказал, что россияне уже сейчас могут приезжать на курорт, так как самое выгодное время для отдыха в Сочи — начало сезона.

"При покупке тура экономия составит до 15-20 тысяч рублей на семью. Сейчас в Сочи уже открыты летние кафе, набережные и пляжи, в том числе, пляжи санаториев", — рассказал Богданов.

Гендиректор санатория предполагает, что цены на номера вырастут из-за популярности курорта и востребованности определенной категории номеров. Сейчас размещение в санатории Сочи стоит от 2,4 тысячи рублей на человека в сутки.