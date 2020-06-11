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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз 

РИА Новости и ещё 49 18 минут назад
Выяснилось, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
"Мы должны начать постепенно делать это с 1 июля. Это будет касаться всех третьих стран, у которых аналогичная или более хорошая ситуация со здравоохранением", — сказала она.
Еврокомиссия рекомендовала в четверг государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года.
Кроме того, она предложила государствам Евросоюза договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля. Она также рекомендует регулярно пересматривать этот список. Ограничения должны сниматься на основе набора объективных критериев, включая критерии в области здравоохранения, а также взаимности снятия рестрикций с этими третьими странами.
Решения об отмене ограничений на поездки будут касаться лиц, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в конкретной третьей стране, а не ее граждан, уточняется в сообщении ЕК.
ЕК также рекомендует отменить ограничения на въезд в ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости путешествий , ЕС , Еврокомиссия
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