Раскрыта опасность отдыха в Европе в пандемию

Британские эксперты предупредили туристов о том, что отдых в Европе во время пандемии может быть опасен. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель онлайн-сервиса для туристов Эмма Култхерст рассказала, что даже если путешественники соберутся вылететь в июле или августе, нет никакой гарантии, что рейсы не отменят.

Директор по качеству сервиса Skyscanner Джон Торн поддержал слова Кулхрест и напомнил, что правительство Британии призвало граждан ограничить поездки в Европу.

"Хоть мы и слышим новости о том, что другие страны ослабляют свои ограничительные меры, мы должны помнить, что не можем быть уверены в безопасности этих поездок", — отметил эксперт.

Также Торн отметил, что авиакомпании не всегда идут навстречу клиентам и возвращают деньги за билеты. Так, многие туристы, запланировавшие отпуск на лето, столкнулись с трудностями в получениии компенсации.