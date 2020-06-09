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Эксперты предупредили туристов об опасности отдыха в Европе в пандемию 

Елизавета Назарова 1 час назад
Раскрыта опасность отдыха в Европе в пандемию
Фото: depositphotos.com
Британские эксперты предупредили туристов о том, что отдых в Европе во время пандемии может быть опасен. Об этом сообщает Daily Mail.
Представитель онлайн-сервиса для туристов Эмма Култхерст рассказала, что даже если путешественники соберутся вылететь в июле или августе, нет никакой гарантии, что рейсы не отменят.
Директор по качеству сервиса Skyscanner Джон Торн поддержал слова Кулхрест и напомнил, что правительство Британии призвало граждан ограничить поездки в Европу.
"Хоть мы и слышим новости о том, что другие страны ослабляют свои ограничительные меры, мы должны помнить, что не можем быть уверены в безопасности этих поездок", — отметил эксперт.
Также Торн отметил, что авиакомпании не всегда идут навстречу клиентам и возвращают деньги за билеты. Так, многие туристы, запланировавшие отпуск на лето, столкнулись с трудностями в получениии компенсации.
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