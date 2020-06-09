Оценена опасность планирования отпуска в Европе

Британские эксперты в области туризма предупредили путешественников о реальной опасности планирования отпуска в Европе в 2020 году. Их прогнозы публикует Daily Mail.

Так, по словам представительницы онлайн-сервиса для туристов TravelSupermarket Эммы Култхерст (Emma Coulthurst), даже если забронировать билеты на июль или август, нет гарантии, что рейсы состоятся.

Ее опасения поддержал и директор по качеству сервиса Skyscanner Джон Торн (Jon Thorne), напомнив, что Министерство иностранных дел Великобритании уже призывало туристов воздержаться от поездок в европейские страны при отсутствии острой необходимости.

«Хоть мы и слышим новости о том, что другие страны ослабляют свои ограничительные меры, мы должны помнить, что не можем быть уверены в безопасности этих поездок»,

— оценил ситуацию он.

Кроме того, специалисты отметили, что авиакомпании неохотно возвращают денежные средства за отмененные рейсы, и многие отдыхающие, запланировавшие отпуск на лето, уже столкнулись с негативным опытом при требовании компенсации.

3 июня стало известно, что Грузия, Греция и Хорватия возглавили рейтинг самых безопасных европейских стран для путешествий после пандемии коронавируса. К рекомендуемым местам для отдыха отнесли также Португалию (в частности, Азорские острова, Алентежу и Алгарве) и Румынию (Сибиу).