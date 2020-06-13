Как поехать в другой город России сейчас 

В текущей эпидемиологической ситуации в мире планировать поездки за рубеж смысла нет, но режим самоизоляции и карантинные меры настолько измучили россиян, что хочется как можно быстрее сменить обстановку хоть на что-то другое.

К счастью, в распоряжении у россиян есть бескрайние просторы своей родной страны, но вот так просто взять и уехать отдыхать в любой город РФ сейчас не получится. "Рамблер" разбирался в проблемах при планировании поездки по стране.

Поехать в другой город можно, если в нем нет ограничений на въезд. Поэтому перед поездкой стоит обязательно ознакомиться с информацией на официальных порталах региона, в который вы собрались ехать.

Так например, приехать на курорты Краснодарского края без путевки в санаторий с медлицензией и справки с результатом теста на COVID-19 также не получится.

Если город, в который вы направляетесь, не "закрыт", то можете смело брать билеты на поезд или самолет.

В случае, если вы едете через Москву или другой город, то лучше не выходить из здания вокзала или аэропорта, и везде передвигаться с паспортом или билетами.

Перед поездкой стоит проверить также введен ли в пункте назначения масочный режим.

Если же вы собрались в дорогу на машине, то следует также проверить ограничения на поездки на сайтах администраций городов и субъектов Федерации. Дело в том, что в некоторых регионах ограничен транзитный проезд автотранспорта через территорию населенных пунктов, а в некоторых следовать транзитом без остановки по территории можно.

Стоит также обратить внимание на то, что во многих городах применяется 14-дневный карантин для приезжающих из регионов со сложной эпидемиологической ситуацией. Например те, кто едет из Москвы и Санкт-Петербурга во многих городах по приезду столкнутся с обязательной обсервацией. В некоторых регионах, чтобы этого избежать можно предоставить местную прописку, временную регистрацию или право на собственность.

Все эти моменты следует уточнить до покупки билетов, потому как по прибытию вас могут или развернуть или отправить в обсерватор, причем иногда за свой счет.