9 лучших смотровых площадок Москвы 

Прогулки на балконе под шпилем МГУ , коктейльная вечеринка на высоте 140 метров, лестница, по которой поднимался юнкер Михаил Лермонтов , и самый высотный ресторан в Европе.

В Москве немало мест, где можно ловить эффектные панорамные виды. "Рамблер" рассказывает о самых лучших из них.

Музей землеведения МГУ

@zu_shef

Чтобы попасть под шпиль МГУ, совсем не обязательно быть преподавателем или студентом университета. Или безбашенным руфером, карабкающимся на сталинскую звезду. Мало кому известный Музей землеведения, главная прелесть которого заключается в том, что он находится на 200-метровой высоте, распахивает свои двери для всех, кто заказывает экскурсию. Коллекции минералов, насекомых и чучел зверьков — это, конечно, прекрасно. Но есть кое-что получше — возможность в рамках экскурсии выйти на круговой балкон на 32-м этаже МГУ. Заказ прогулок — либо в самом музее, либо у сторонних организаторов.

Ресторан Buono

Ресторанов в бывшей гостинице «Украина» (ныне — Radisson Royal) целых восемь. Однако хорошим обзором может похвастать только один из них — итальянский Buono, проект ресторанного холдинга Ginza Project. Заведение находится на 29-м и 30-м этажах отреставрированной сталинской высотки. Из громадных окон (самые «козырные» столики расположены вдоль них, по периметру) открывается круговая панорама Москвы. В меню — паста, пицца, ризотто и непременная для ресторана, рассчитанного на аудиторию выше среднего класса, «экзотика» вроде лангустинов, осьминогов и сибаса. Средний чек — от 2500 рублей.

Останкинская телебашня

@ostankino_tvtower

Останкинскую телебашню по высоте можно сравнить примерно со 120-этажным зданием (это 540 метров). На момент постройки — в 1960-е годы — она была самым большим зданием в мире. Экскурсия на телебашню включает рассказ об истории и особенностях конструкции вышки и посещение смотровых площадок. Их здесь — две: закрытая (на высоте 337 метров) и открытая (340 метров). Вид с площадок открывается совершенно фантастический, но лучше выбрать для посещения ясный день.

Ресторан Sixty

Sixty гордо называет себя «самым высотным рестораном Европы», и это (редкость для рекламного слога) не преувеличение. По крайне мере, до тех пор, пока не открылись рестораны в лондонском The Shard. Заведение располагается на 62-м этаже высотки «Запад» в башне «Федерация». Виды оттуда на Москву-Сити и саму Москву сбивают дыхание, и даже если вы займете столик в центре зала, все равно можно свободно прогуливаться вдоль окон. Некоторые устраивают променад с биноклями. Регулярно сотрудники ресторана — на потеху посетителям — приоткрывают одно из окон. Стеклянная панель отъезжает в сторону, и можно высунуть голову «на улицу». Средний чек — от 4000 рублей (включая алкоголь).

Воробьевы горы

Отсюда, с высоты 80 метров, открывается один из лучших видов на Москву: Храм Христа Спасителя, Шуховская и Останкинская телевышки, огромный купол спорткомплекса «Лужники», голубые небоскребы Москвы-Сити, Дом на Мосфильмовской, набережные и сталинские высотки — все это, даже без бинокля, хорошо просматривается в ясный день. Обзорная площадка на Воробьевых горах появилась вместе с новым зданием МГУ в 1953 году. Сегодня здесь регулярно собираются байкеры — хвастаться друг перед другом крутыми мотоциклами, паркуются свадебные лимузины и позируют фотомодели. А в последнее время это место прославилось грандиозными лазерными шоу.

Колокольня Ивана Великого

@elena.krizhevskaya

Именно от этой колокольни пошло выражение «во всю Ивановскую» — возле нее когда-то зачитывали во всеуслышание царские указы, которые было слышно даже на Ивановской площади. На протяжении двух веков колокольня была самым высоким строением Москвы. Сегодня в ней работает музей истории архитектуры. Вместе с экскурсией можно подняться на 25-метровую высоту по 137 ступенькам. Прямо как юнкер Лейб-гвардии Гусарского полка Михаил Лермонтов, который в XIX веке написал: «Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, … тот не имеет понятия о Москве». С октября по апрель вход на колокольню закрыт.

Бар City Space

Бар с сумасшедшей панорамой находится на 34-м этаже гостиницы «Swissotel Красные Холмы Москва». На высоте 140 метров ничто не загораживает обзор: ни уродливая стройка по соседству, ни части здания, в котором, вы, собственно, и находитесь. Здесь как на ладони сталинские высотки, пробка на Садовом, Кремль и Храм Христа Спасителя, и за это, увы, придется заплатить. В меню — много странных коктейлей, начиная от «Транс-Сибирского Экспресса» (с облепиховым вареньем) до «Угрюмого Сельдерея» (понятное дело, с сельдереевой настойкой). Стоимость коктейлей — 800—1200 рублей. Средний чек за ужин — от 3000 рублей.

Ресторан Sky Lounge

«Скай лаундж» — один из старожилов в компании столичных панорамных ресторанов. Он располагается на 22-м этаже Российской академии наук , прямо под металлическими конструкциями золотистого цвета, из-за которых зданию и дали прозвище «Мозги». Виды из окон — живописно-экологичные: прямо — чаща Нескучного сада, слева — пустынные набережные Москвы-реки. Научных сотрудников в ресторане не встретить — не позволяют цены. Салаты здесь стоят минимум 800 рублей, «дичь» стартует от полутора тысяч. Зато алкогольная карта по сравнению с высотными конкурентами — Sixty в Москва-Сити или Buono в «Рэдиссоне» — здесь покажется демократичной.

Храм Христа Спасителя

@nowandthenrussia