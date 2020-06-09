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Россиянам рассказали, когда откроют Крым 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Стала известна дата, когда туристы из России смогут поехать в Крым. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил на своей странице "ВКонтакте".
Крым могут посетить все граждане России с 15 июня. С этого дня снимается режим самоизоляции и отменяется обсервация для приезжающих в регион.
"При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", — отметил Аксенов.
Глава региона попросил всех жителей быть осторожными, так как угроза распространения коронавируса по-прежнему сохраняется.
Он также поблагодарил всех крымчан за дисциплину и ответственность.
Ранее "Рамблер" сообщал, что популярный у россиян курорт возобновил авиарейсы.
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов
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