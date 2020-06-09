Названа дата открытия Крыма для всех россиян 

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Крым откроется для жителей всех регионов России с 15 июня. Такую дату назвал глава региона Сергей Аксенов на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что с этого дня полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан и отменяется обязательная обсервация по приезде.

«Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами»,

— подчеркнул Аксенов.

При этом, уточнил глава региона, обязательная самоизоляции по прибытии сохраняется для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы полуострова. Ранее он сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией смогут начать работу с 15 июня, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора

5 июня Министерство туризма республики сообщало, что Крым может начать принимать туристов из других российских регионов с 1 июля в случае согласования с федеральными властями.

По последним данным, в Республике Крым выявлено 457 случаев коронавируса, 324 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 14 человек.