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Названа дата открытия Крыма для всех россиян 

Lenta.ru 20 минут назад
Названа дата открытия Крыма для всех россиян
Фото: Lenta.ru
Крым откроется для жителей всех регионов России с 15 июня. Такую дату назвал глава региона Сергей Аксенов на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Он уточнил, что с этого дня полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан и отменяется обязательная обсервация по приезде.
«Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами»,
— подчеркнул Аксенов.
При этом, уточнил глава региона, обязательная самоизоляции по прибытии сохраняется для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.
8 июня глава Крыма Сергей Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы полуострова. Ранее он сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией смогут начать работу с 15 июня, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
5 июня Министерство туризма республики сообщало, что Крым может начать принимать туристов из других российских регионов с 1 июля в случае согласования с федеральными властями.
По последним данным, в Республике Крым выявлено 457 случаев коронавируса, 324 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 14 человек.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор
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