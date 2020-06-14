Пляжные каникулы с ребенком в Анапе

Громкий титул лучшего детского курорта России вот уже много десятилетий принадлежит Анапе. "Рамблер" решил выяснить, за что же родители так любят этот городок на побережье Черного моря.

Почти официальному званию самого детского курорта России Анапа обязана советской власти. Тогда правительство пыталось определить лучший регион для строительства пионерских лагерей и санаториев. В 1929 году даже была создана специальная комиссия Наркомздрава РСФСР, которая провела исследование побережья от Тамани до Абхазии. Именно тогда и было принято решение устроить в Анапе образцовый курорт для подрастающего поколения. Очень быстро здесь появились лагеря и санатории, а огромная набережная, которая долгое время оставалась самой длинной в Европе, даже получила название Пионерский проспект. Причин для того, чтобы именно Анапа стала детским курортом, у специалистов было несколько. А со временем к ним прибавились и другие.

Рассказываем, почему стоит поехать в отпуск с ребенком именно сюда.

Теплый климат

Анапа может похвастаться уникальными погодными условиями. Известно, что солнце здесь светит 280 дней в году, больше, чем на каком-либо другом российском курорте Черного и Азовского моря. В этом городе умеренно-влажный климат, сочетающий в себе морской, степной и горный воздух. Такие условия идеальны для того, чтобы набраться сил перед долгой зимой. Солнечные ванны легко совмещать с водными процедурами. Благодаря мелкому морю, купальный сезон здесь длится с апреля по октябрь.

Песчаные пляжи

Анапа — один из немногих российских курортов, который может похвастаться песчаным побережьем. При этом купаться каждый день можно совершенно в разных местах: в городе и его окрестностях расположено 42 километра песчаных пляжей! А если захочется разнообразия, стоит отправиться на Высокий берег, который находятся рядом с маяком. Место фантастическое: пляж образован у самого обрыва, к нему нужно долго спускаться по лестницам. Здесь достаточно глубоко, а потому можно даже понырять с маской.

Лечебная вода

В Анапу едут за здоровьем. На территории курорта и его окрестностях обнаружено огромное количество целебных минеральных источников. Бюветы есть в станице Витязево и на Пионерском проспекте, а самый крупный расположен недалеко от санатория «Русь». Воду здесь наливают совершенно бесплатно. Правда, прежде чем соберетесь пить минералку, узнайте о противопоказаниях. Местную воду, которая по составу напоминает «Ессентуки №?17», прописывают для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Развлечения

Анапа напоминает один большой детский развлекательный центр. На курорте повсюду парки, аттракционы и кафе, в которых всегда есть детское меню.

Здесь стоит побывать в аквапарке «Золотой пляж» с единственным в России аттракционом «Штормовая горка» с бурлящей водой, зайти в маленький крытый водный центр «Осьминожек». И непременно побывать на шоу в местном дельфинарии. Талантливые животные рисуют картины, показывают забавные трюки, прыгают через кольца и играют с мячом, неизменно вызывая восторг у публики всех возрастов. Впрочем, посмотреть на дельфинов можно и в море. Во время прогулок на катере в Утриш частенько удается увидеть стаи этих красивых животных.