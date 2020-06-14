За что могут развернуть на границе 

Отсутствие страховки, сомнительные штампы в паспорте и неоплаченные штрафы. "Рамблер" разбирался, за какие провинности туриста могут отправить домой еще до начала долгожданного отдыха.

Страховка

Медицинская страховка — то, без чего невозможно получить шенгенскую визу. Однако важно помнить, что если виза у вас есть давно и надолго, то все равно должна быть страховка, которая будет действительна в даты поездки. А об этом очень легко можно забыть вам, но крайне сложно забыть пограничникам. Особенно прибалтийским.

«Однажды я ехала в поезде Москва-Рига и при мне на приграничной станции высадили девушку, у которой не оказалось страховки. С визой и паспортом у нее все было в порядке, однако пограничники были непреклонны и потребовали выйти из поезда, приобрести страховку, а только потом пересекать границу. Поезд, кстати, ходил всего раз в сутки»,

— делится своими впечатлениями от поездки в Латвию туристка Мария Ильина в социальной сети Вконтакте.

Слова Марии подтверждает PR-директор туроператора TEZ Tour Лариса Аханова:

«Особой любовью к медицинским страховкам отличаются страны Балтии. Практически в 95% случаях у вас ее попросят на пограничном контроле. И у меня была как раз такая ситуация, что я прилетела в Ригу, а страховка была дома. Меня чуть не развернули. Обошлось благодаря высоким технологиям. Я попросила сфотографировать и прислать по мессенджеру, и предъявила».

«Все на усмотрение пограничного контроля. Но, вообще, без веских причин такого не должно произойти. От себя добавлю, что страховку лучше все-таки иметь при себе. В подобной ситуации, туристу могут рекомендовать, например, оформить online-страховку. Но еще раз повторюсь, все эти вопросы в ведении пограничного контроля»,

— говорит руководитель проекта «Мобильная биометрия» Ибрагим Льянов.

Так что когда соберетесь в Европу, особенно в страны Балтии, не забывайте о страховке.

Цель визита

На прошлой неделе Мальдивская Республика депортировала двух российских журналисток, которые приехали писать об отдыхе класса «люкс» на островах. Пограничники придрались к тому, что женщины указали в графе анкеты о цели поездки «пресс‑тур», а для этого на Мальдивах требуется специальный тип визы. Туристы из России могут посещать страну без виз.

«Мы прибыли на Мальдивы по приглашению местного отеля Соnrad Maldives Rangali Island 5*. Как известно, въезд на эти острова для россиян — безвизовый. В миграционной карте, заполняемой по прилете, мы честно написали, что прилетели в пресс‑тур по приглашению мальдивской компании. О том, что упоминать об этом не стоило, нас не предупредили. В итоге мальдивские пограничники сообщили нам, что не могут нас впустить в страну, поскольку для любой журналистской деятельности в их стране требуется виза. Все попытки принимающей мальдивской стороны повлиять на ситуацию ни к чему не привели»,

— рассказала одна из депортированных журналисток Мария Желиховская журналу «Турбизнес».

В Европе к таким вещам относятся проще. Если у вас уже есть открытая бизнес‑виза, то вы спокойно сможете потом поехать по ней в туристическую поездку, не скрывая своих намерений. Но проблемы могут возникнуть в том случае, если вы поедете в одну страну с неоткрытой бизнес‑визой другого государства. Хотя и тут все зависит от погранконтроля. Для одних стран такое поведение будет поводом для беседы и уточнения всех обстоятельств, в других на это даже не обратят внимания.

Отметки недружественных стран

Это довольно известная история. Отношения многих государств складываются настолько напряженно, что если вы побывали в одном из них, в другое вас могут не пустить. Например, если вы ездили в Израиль и получили штамп в паспорт об этом (например, въехали через сухопутную границу), вас наверняка не пустят в Ливан.

Та же история с Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Грузия считает незаконным посещение этих республик. В 2012 году даже произошло три подряд случая, когда граждан России грузинские власти отправляли в тюрьму за въезд через Абхазию.

Северный Кипр и Греция, Северный Кипр и Республика Кипр, Азербайджан и Армения, США и Иран — список смертельно обиженных друг на друга стран достаточно велик. Так что перед поездкой всегда лучше поинтересоваться, со всеми ли соседями (и не только) дружит та страна, в которую вы собираетесь лететь.

Не факт, конечно, что за штамп недружественного государства вас непременно отправят домой, но длительная и неприятная беседа на границе вполне может состояться.

Штрафы и алименты

«Завернуть» могут не обязательно на иностранной границе. Иногда оказывается невозможным выехать за рубеж из родной страны. И речь вовсе даже не о секретчиках и силовиках. Злостным неплательщикам налогов и штрафов выезд за границу тоже заказан.

Число тех, кому судебные приставы ограничили выезд за рубеж только в прошлом году, измеряется десятками тысяч: 30 тыс. человек в Татарстане, 30 тыс. — в Нижегородской области, 60 тыс. — в Свердловской, 10 тыс. — в Смоленской, и так далее. За полгода выезд был ограничен почти миллиону должников.

Всего за 5 лет приставы не выпустили за рубеж почти 1,5 млн неплательщиков алиментов. А ведь неуплата алиментов — это не единственное основание для ограничения выезда за рубеж. Если есть долги по оплате услуг ЖКХ, непогашенные штрафы — все это тоже может стать основанием для ограничения выезда за границу.

Чтобы ваш долг не стал для вас неприятным сюрпризом в аэропорту, лучше проверьте все еще до поездки. Для этого можно просто зайти на сайт службы судебных приставов и поискать свои данные в картотеке. Если у вас обнаружатся какие‑то долги — их можно быстро заплатить и спокойно улететь за границу. Ну, а если по запросу с вашими данными никакой информации не окажется, можно смело ехать.

Паспорт

Перед поездкой за рубеж обязательно проверьте паспорт.

Например, многие страны требуют, чтобы он был действителен не менее полугода на дату поездки. Для Шенгена этот срок составляет три месяца. Если вы оформляете визу и не соблюдаете это правило, разрешение на въезд вам могут не дать, а если вы едете с паспортом, который вот‑вот закончится в безвизовую страну — могут возникнуть проблемы на границе.

Как бы странно это ни звучало, внимательно рассмотрите первую страничку паспорта. В прошлом году молодожены из Новосибирска не смогли улететь в свадебное путешествие в Таиланд из‑за того, что у жениха слегка отошла ламинирующая пленка от фотографии, и его просто не выпустили из страны.