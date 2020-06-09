В Испании закрыли пляжи и наказали людей 

Пляжи на Майорке и Ибице закрыли, об этом сообщает издание The Sun. Такое решение местные власти приняли из-за того, что отдыхающие не соблюдали соблюдали социальную дистанцию.

Под запретом оказался отдых на четырех пляжах Майорки и еще двух на Ибице. Целую группу путешественников из Великобритании наказали за нарушение социальной дистанции. Всего около двухсот человек. По заявлению властей, если ситуация повторится вновь, то британцам могут запретить возвращаться на испанские курорты.

Британцы пришли на вечеринку "фестиваль барабанов", где находились в тесном контакте. Местные жители вызвали гвардию, которая прогнала туристов с вечеринки и закрыла пляж. Территорию будут патрулировать полицейские.

Также запретили парковку возле пляжей в воскресенье с 17 до 23 часов, чтобы там не проводили вечеринки.