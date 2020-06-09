Живущая в Венеции россиянка Екатерина Марголис на своей странице в Facebook рассказала о том, что происходит в Италии. "Рамблер" делится ее историей.

По словам россиянки, в Венеции уже появились туристы. Город оживает после пандемии коронавируса.

"Эпидемия побеждена. Карантин позади. Все открылось. Раненая Италия оживает. Венеция уже наводнена туристами, на улицах слышна уже немецкая и английская речь. Запели гондольеры, поплыли гондолы", — поделилась Екатерина Марголис.

Она отметила, что появившиеся в Сети новости о революции в Италии — это неправда.

"Демонстрации и манифестации всех родов — часть национального темперамента", — считает россиянка.

Журналист Андрей Мальгин написал на своей странице в Facebook, что Флоренция пока еще выглядит пустынно без иностранных туристов. Что касается авиаперелетов, почти все национальные и европейские перевозчики заявили о восстановлении сообщения с Италией.

"Июль будет переходным периодом, когда в расписание вернется примерно пятая часть рейсов, но в августе загрузка аэропортов будет восстановлена. Условия перевозки пассажиров будут гораздо мягче, чем прогнозировалось, каждый самолет сможет брать на борт в среднем на четверть меньше пассажиров, чем в прежние времена", — рассказал Андрей Мальгин.

Он добавил, что согласно данным проведенного опроса, 80% итальянцев, которые запланировали отпуск на это лето, хотят провести его в пределах страны: в Апулии, на Сицилии или Сардинии.