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«Венеция уже наводнена туристами»: что происходит в Италии 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Живущая в Венеции россиянка Екатерина Марголис на своей странице в Facebook рассказала о том, что происходит в Италии. "Рамблер" делится ее историей.
По словам россиянки, в Венеции уже появились туристы. Город оживает после пандемии коронавируса.
"Эпидемия побеждена. Карантин позади. Все открылось. Раненая Италия оживает. Венеция уже наводнена туристами, на улицах слышна уже немецкая и английская речь. Запели гондольеры, поплыли гондолы", — поделилась Екатерина Марголис.
Она отметила, что появившиеся в Сети новости о революции в Италии — это неправда.
"Демонстрации и манифестации всех родов — часть национального темперамента", — считает россиянка.
Журналист Андрей Мальгин написал на своей странице в Facebook, что Флоренция пока еще выглядит пустынно без иностранных туристов. Что касается авиаперелетов, почти все национальные и европейские перевозчики заявили о восстановлении сообщения с Италией.
"Июль будет переходным периодом, когда в расписание вернется примерно пятая часть рейсов, но в августе загрузка аэропортов будет восстановлена. Условия перевозки пассажиров будут гораздо мягче, чем прогнозировалось, каждый самолет сможет брать на борт в среднем на четверть меньше пассажиров, чем в прежние времена", — рассказал Андрей Мальгин.
Он добавил, что согласно данным проведенного опроса, 80% итальянцев, которые запланировали отпуск на это лето, хотят провести его в пределах страны: в Апулии, на Сицилии или Сардинии.
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Новости путешествий , Видео , Андрей Мальгин
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