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Пассажир полетал на самолете в разгар пандемии коронавируса и поделился опытом 

Lenta.ru 2 часа назад
Пассажир поделился опытом полетов в пандемию
Фото: Lenta.ru
Директор авиакомпании Spirit Airlines совершил несколько перелетов в разгар пандемии коронавируса и поделился своим опытом. Его рассказ публикует Forbes.
По словам Бена Балданза, 5 июня он отправился из Бостона в Вашингтон, а затем обратно на рейсе авиакомпании JetBlue. Когда мужчина прибыл в аэропорт вылета, в первую очередь он был удивлен тем, что парковка стала дешевле, а очереди на регистрацию и посадку в самолет — меньше.
Кроме того, пассажир отметил, что почти все рестораны и кафе в обоих аэропортах оказались закрыты, в связи с чем работающим в это время сотрудникам было негде обедать.
«На борту моего самолета оба пилота и все бортпроводники были в масках. На рейсе в Бостон разместились всего около 25 пассажиров. Благодаря новым правилам посадки возле входа в салон не было скопления людей, а посадочный талон теперь нужно прикладывать к специальному сканеру, что помогает избежать лишних контактов»,
— подчеркнул Балданза.
Вдобавок он заметил, что как в самолете, так и в аэропорту проводится дополнительная уборка.
«Ванные комнаты в аэропорту были чистыми, и я видел, как персонал регулярно следил за этим. Сиденья на борту самолеты также были вытерты. На протяжении всего путешествия я постоянно встречал людей в масках с чистящими средствами в руках»,
— поделился эксперт.
В заключение он заверил, что сотрудники аэропортов и авиакомпаний в большинстве своем чувствуют себя в безопасности.
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Новости путешествий , Forbes
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