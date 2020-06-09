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Россияне назвали плюсы жизни без путешествий 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Россияне назвали плюсы жизни без путешествий
Фото: depositphotos.com
Российские туристы, вынужденные поменять планы из-за пандемии коронавируса, рассказали о преимуществах жизни без поездок. Плюсы отмены путешествий показал опрос сервиса путешествий OneTwoTrip.
По результатам опроса, большая часть россиян — 75% — не видят положительных сторон в данной ситуации. Остальные были настроены более оптимистично и смогли выделить ряд преимуществ. Так, 38% считают, что сэкономили на отдыхе, 31% смогли найти время на хобби, спорт и изучение нового, 24% занялись более тщательным планированием путешествий, в которые они отправятся позже, а 16% увидели плюс в том, что не придется грустить, вернувшись домой из поездки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Турция назвала условия допуска россиян на курорты.
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