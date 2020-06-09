Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стюардессы приняли роды в полете во время пандемии коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Стюардессы приняли роды в полете во время пандемии
Фото: Dino Antigua Karganilla
Стюардессы авиакомпании Philippine Airlines приняли роды у одной из пассажирок во время перелета при пандемии коронавируса. Об этом пишет ABS-CBN.
Инцидент произошел в субботу, 6 июня, на борту самолета, следовавшего по маршруту из Дубая в Манилу, на высоте более 30 тысяч футов (около девяти километров). Действия бортпроводниц в процессе родов контролировал врач, с которым удалось установить контакт по спутниковой связи.
На размещенных в сети снимках запечатлены члены экипажа, одетые в средства индивидуальной защиты — специальные костюмы, маски и головные уборы.
«Формула победы позволила команде бортпроводников (…) успешно принять в этот мир здорового мальчика»,
— рассказала представительница авиаперевозчика Сиело Вильялуна (Cielo Villaluna).
29 ноября прошлого года сообщалось, что мать двоих детей родила еще одного ребенка сразу после приземления в аэропорту Шарлотты Дуглас в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, США. Женщина поняла, что у нее отошли воды перед тем, как их самолет, летевший из Флориды в Пенсильванию, начал готовиться к посадке в Северной Каролине для дозаправки.
Видео дня. Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа
Последние новости
Россиянам дали возможность устроить фотосессию дома Россиянам дали возможность устроить фотосессию дома Армия Хафтара объявила о смене стратегии в Ливии Армия Хафтара объявила о смене стратегии в Ливии Курс доллара резко вырос Курс доллара резко вырос
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Новые правила для туристов в Испании возмущают
Новые правила для туристов в Испании возмущают
Названы страны, куда можно улететь из России в июле
Названы страны, куда можно улететь из России в июле
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как появился крупнейший космодром Земли
06:57
Как появился крупнейший космодром Земли
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение