Стюардессы приняли роды в полете во время пандемии

Стюардессы авиакомпании Philippine Airlines приняли роды у одной из пассажирок во время перелета при пандемии коронавируса. Об этом пишет ABS-CBN.

Инцидент произошел в субботу, 6 июня, на борту самолета, следовавшего по маршруту из Дубая в Манилу, на высоте более 30 тысяч футов (около девяти километров). Действия бортпроводниц в процессе родов контролировал врач, с которым удалось установить контакт по спутниковой связи.

На размещенных в сети снимках запечатлены члены экипажа, одетые в средства индивидуальной защиты — специальные костюмы, маски и головные уборы.

«Формула победы позволила команде бортпроводников (…) успешно принять в этот мир здорового мальчика»,

— рассказала представительница авиаперевозчика Сиело Вильялуна (Cielo Villaluna).

29 ноября прошлого года сообщалось, что мать двоих детей родила еще одного ребенка сразу после приземления в аэропорту Шарлотты Дуглас в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, США. Женщина поняла, что у нее отошли воды перед тем, как их самолет, летевший из Флориды в Пенсильванию, начал готовиться к посадке в Северной Каролине для дозаправки.