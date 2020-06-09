Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Испании закрыли пляжи 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Испании закрыли пляжи
Фото: РИА Новости
На Майорке и Ибице закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию, сообщает The Sun.
Власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух — на Ибице. Более того, группа из двухсот гостей из Великобритании была наказана за несоблюдение социальной дистанции. Если такая ситуация повторится, то разрешение на возвращение британцев на испанские курорты может быть отозвано, заявили представители местных властей.
На видео с популярного на Ибице пляжа Бениррас запечатлена вечеринка "фестиваль барабанов" с участием более 200 человек. Многие стоят вплотную друг к другу, нарушая социальную дистанцию.
Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж. Позже власти сообщили, что будет увеличено число полицейских для патрулирования на этой территории.
Кроме того, введен запрет на парковку на пляже в воскресенье с 17 до 23 часов, чтобы отдыхающие не устраивали там вечеринок.
Видео дня. Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа
Последние новости
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве Названа причина смерти Юлии Норкиной Названа причина смерти Юлии Норкиной
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата открытия Крыма для всех россиян
Названа дата открытия Крыма для всех россиян
В Испании закрыли пляжи и наказали людей
В Испании закрыли пляжи и наказали людей
Все санатории и отели откроют в Крыму
Все санатории и отели откроют в Крыму
Пассажир поделился опытом полетов в пандемию
Пассажир поделился опытом полетов в пандемию
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как появился крупнейший космодром Земли
06:57
Как появился крупнейший космодром Земли
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение